Противокоронавирусные препараты в петербургских аптеках есть, но мало

Столичные СМИ сообщили, что из аптек Москвы и Подмосковья пропал жизненноважный препарат «клексан», который назначают в том числе беременным женщинам, а с недавнего времени применяют при лечении Covid-19. Gazeta.SPb.ru выяснила, что в Петербурге «клексан» пока есть, но далеко не везде. В дефиците, возможно, и некоторые другие противокоронавирусные лекарства.

В сети «Петербургские аптеки», куда обратился корреспондент Gazeta.SPb.ru, сообщили, что «клексан» продается лишь в центре города — на Невском проспекте, 50. Журналисту напомнили, что для приобретения препарата нужен рецепт. Как и для «ксарелто» (его, так же как и «клексан», прописывают, например, беременным женщинам, чтобы снизить свертываемость крови и риск образования тромбов, а с некоторых пор применяют в качестве основной терапии даже при нетяжелых случаях Covid-19, чтобы предотвратить тромбоз). «Ксарелто», по словам оператора, можно найти в аптеках сети, расположенных в том числе в Кировском районе города.

«Азитромицин», который входит в список препаратов, рекомендованных Минздравом, есть как в центре, например, в аптеках в районе метро «Петроградская», так и на окраинах города, например, у станции «Проспект Ветеранов». Есть и витамины разных групп: «АкваДетрим» найдете — с ним проблем нет», — подсказали корреспонденту нашего издания.

В аптеках сети «Ригла» препарата «ксарелто» нет ни в какой дозировке. Похоже, что такая же история и с «клексаном» — разыскивая в базе хоть один петербургский адрес, где можно купить лекарство, оператор нашла и назвала тот, которого точно нет на карте Петербурга. «Азитромицин» нашелся только в двух точках: на проспекте Культуры и улице Савушкина. Кажется, недостатка нет разве что в витаминах.