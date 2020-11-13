В Петербурге заявляют о росте объемов производства лекарств на фоне новостей о дефиците

В Петербурге заявляют о росте объемов производства лекарств на фоне новостей о дефиците
В Петербурге заявляют, что лекарств от коронавируса хватит всем больным. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге производители препаратов нарастили объемы производства лекарств почти в десятки раз. Предлагается, что это позволит обеспечить лечение пациентов с коронавирусом. Между тем, появляются сообщения о дефиците некоторых препаратов, в том числе антибиотиков.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в некоторые регионы столкнулись с дефицитом лекарств для больных коронавирусом. Он также сообщал, что правительство вводит меры контроля, чтобы избежать такой ситуации.

Позже губернатор Петербурга Александр Беглов уточнил, что в городских больницах нет проблем с лекарствами, а амбулаторные пациенты получат препараты бесплатно. При этом он добавил: дефицит некоторых лекарств, действительно, отмечается. Его причиной стал ажиотажный спрос.

Между тем,Петербург столкнулся с нехваткой антибиотиков. Отмечалось, что некоторых препаратов, которые предполагаются для больных коронавирусом, нет уже на складах, а некоторые аптечные сети не могут найти поставщиков. При этом антибиотики нужны около 26 тысячам пациентам в COVID-19 в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала также о другом препарате, который исчез из петербургских аптек. Им оказался популярный антидепрессант «Триттико» производства итальянской компании Angelin. С такой проблемой столкнулись аптеки и в других российских городах. Проблему связали с изменением системы маркировки лекарств и изменением логистической цепи, из-за чего сроки введения лекарства в гражданский оборот увеличились.

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