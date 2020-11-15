В 15 раз выросло потребление лекарств в России

В России в 15 раз вырос спрос на лекарственные препараты. Фото: pixabay.com

В России в 15 раз вырос спрос на лекарственные препараты. Фото: pixabay.com

В России в 15 раз вырос спрос на лекарственные препараты.

Об этом сообщили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — цитирует его ТАСС.

Мантуров также отметил, что ситуация в аптеках в сейчас налаживается за счет усилий производителей лекарств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице препараты будут выдаваться пациентом на дому по назначению врача бесплатно. На это из федерального бюджета городу выделено 203 млн рублей.