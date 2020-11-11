В Петербурге больным с коронавирусом будут выдавать бесплатные лекарства

В Северной столице препараты будут выдаваться пациентом на дому по назначению врача бесплатно. На это из федерального бюджета городу выделено 203 млн рублей.

Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в ходе совещания помощнику Президента России Максиму Орешкину, сообщает Смольный.

Глава города отметил, что полученные средства были распределены по районам города и в ближайшее время поликлиники организуют закупки препаратов.

По словам Александра Беглова все лекарства будут выдаваться домашним больным коронавирусом. Список препаратов соответствует схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению инфекции.

Кроме этого, губернатор города сообщил о том, что в городе организован мониторинг наличия лекарств. Список необходимых препаратов на данный момент насчитывает 758 наименований. Пополнение запасов происходит еженедельно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в аптеках Петербурга острая нехватка антибиотиков для лечения коронавируса.