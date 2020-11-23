Около 700 школ Петербурга могут перевести на дистанционку

Вероятно, власти готовят масштабные ограничения, - в том числе, для школьников, - из-за неутешительной статистики по коронавирусу. Фото: pixabay

Вероятно, власти готовят масштабные ограничения, - в том числе, для школьников, - из-за неутешительной статистики по коронавирусу. Фото: pixabay

С конца 2020 года и до конца учебного года 679 школ Северной столицы могут оказаться на дистанционном обучении, о чем свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Комитет по образованию, при содействии коллег из комитета по информатизации и связи, ищет подрядчика для обеспечения стабильной видеосвязи с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021-го. Можно предположить, что речь идет об организации дистанционного учебного процесса, поскольку даты совпадают со сроками окончания учебного года в Петербурга, пишет «Мойка78».

Выделить на цифровизацию готовы почти 45 миллионов рублей. В техническом задании также оговаривается, что каждый сеанс видеосвязи должен длиться максимум час, что соответствует времени одного урока, а проводиться сеансы будут с 8:00 до 17:00 с понедельника по субботу. Адреса организаций, запрашивающих услуги, совпадают с адресами образовательных учреждений города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор не рекомендует массово переводить школы на дистанционное обучение.