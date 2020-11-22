Роспотребнадзор рекомендовал не переводить все школы Петербурга на дистанционку

Сейчас в Петербурге на карантине находятся 60 классов в 34 школах. Фото: pixabay

Сейчас в Петербурге на карантине находятся 60 классов в 34 школах. Фото: pixabay

Управление Роспотребнадзора по Северной столице рекомендовало городским властям не переводить школы на удаленное обучение в массовом порядке.

Соответствующие рекомендации были озвучены после совещания с федеральными чиновниками. На встрече обсуждалась необходимость сохранения традиционного формата уроков, пишет «Мойка78». Комитет по образованию Санкт-Петербурга, однако, пока не давал комментариев по этому вопросу.

Напомним, что на сегодняшний день на карантине находятся 60 классов в 34 школах. Кроме того, ученики могут добровольно перейти на домашнее обучение — в школах действует смешанный режим работы. Для того, чтобы ребенок мог заниматься из дома, родителям нужно лишь подать заявление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Северной столицы стали реже заражаться коронавирусом. Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.