Петербургские школьники стали реже болеть коронавирусом

Петербургские школьники стали реже болеть коронавирусом
Потехина заявила, что тщательно следит за ситуацией. Фото: Pixabay

Также власти замечают уменьшение количеств жалоб от родителей.

В Санкт-Петербурге снижается количество случаев заражения коронавирусом в школах. Об этом сегодня, 21 ноября, рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Она отметила, что школьники стали реже болеть, а также власти получают все меньше жалоб от родителей. Потехина надеется на понимает со стороны петербуржцев, так как сейчас нагрузка на учителей выросла. Им приходится осваиваться новые технологии и способы преподавания.

Потехина заверила, что тщательно следит за ситуацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители школьников в Петербурге просят Беглова возместить расходы на удаленное обучение. Оказалось, что ежегодно школам города на Неве выделяют примерно 150 тысяч рублей на организацию учебного процесс для каждого ученика.

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