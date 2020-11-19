Родители школьников в Петербурге просят Беглова возместить расходы на удаленное обучение

"Существует жесточайшая отчетность расходов — на материальную базу школ, на оплату учителям и так далее. Это требование не совсем реалистичное", - прокомментировал Евгений Ямбург. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

"Существует жесточайшая отчетность расходов — на материальную базу школ, на оплату учителям и так далее. Это требование не совсем реалистичное", - прокомментировал Евгений Ямбург. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге родители школьников обратились к главе Северной столицы с просьбой возместить траты на организацию дистанционного обучения.

Оказалось, что ежегодно школам города на Неве выделяют примерно 150 тысяч рублей на организацию учебного процесс для каждого ученика. Теперь родители интересуются: если образовательное учреждение получает средства, но ребенок обучается дома — может быть, семья также получит компенсацию? В качестве аргументов приводят рост трат на коммунальные услуги, продукты, связь. Кроме того, порой взрослым приходится пропускать работу из-за нужд детей, что негативно сказывается на зарплате.

Однако заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, автор книг и собственной воспитательной системы Евгений Ямбург считает претензии родителей наивными в своей непосредственности. Стихийное распределение средств, считает эксперт, может привести к росту неравенства среди школ, передает его слова Мойка78. Кроме того, деньги, выделяемые школам, не тратятся впустую во время домашнего обучения, подчеркнул Ямбург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти дистанционно обучаются более 900 школьников.