Физико-математический лицей №239 уходит на «дистанционку» — болеют ученики и педагоги

Физико-математический лицей №239 уходит на &#171;дистанционку&#187; &#8212; болеют ученики и педагоги
Директор Президентского физико-математического лицея №239 в Центральном районе Максим Пратусевич. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Президентский физико-математический лицей № 239 из-за заболевания учеников и преподавателей с понедельника переходит на дистанционное обучение. Эту информацию корреспонденту Gazeta.SPb подтвердил директор учебного заведения Максим Пратусевич.

По словам руководителя Президентского ФМЛ №239 Максима Пратусевича, дистанционное обучение рассчитано на две недели, а начнется оно с понедельника, 30 ноября. Такое решение директором было принято ввиду заболевания воспитанников и преподавателей.

«У нас во всех классах есть дети «ковидные» и больше десяти «положительных», «контактных» учителей, в том числе по основным предметам. Поэтому лучше переждать и разобщить», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb Максим Пратусевич.

Директор школы также отметил, что речь не о цикличной форме, которую недавно анонсировала вице-губернатор Ирина Потехина, а именно о дистанционном обучении.

«Мы конкретно для нашей школы приняли такое решение. Я принял», — пояснил он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что родителей беспокоит возможность тотального перехода школ на «дистанционку». Отметим, что в настоящее время Роспотребнадзор такой формат обучения считает нецелесообразным.

По состоянию на 25 ноября в Петербурге на карантине в связи с вспышкой коронавируса или других инфекционных заболеваний находятся 96 классов в 53 школах. Около 13 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение.

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