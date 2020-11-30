Беглов пообещал ужесточить наказания для организаторов концертов

Он отметил, что некоторые площадки продолжают рисковать здоровьем горожан.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что ожидается ужесточением наказания для организаторов концертов, которые рискуют здоровьем горожан во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире «Радио России».

Он отметил, что в городе проводят рейды, в рамках которых следят за тщательностью соблюдений всех правил. При этом далеко не все предприниматели или организаторы концертов поняли, насколько это важно.

«Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан»,

— рассказал Беглов.

Напоминаем, что в Петербурге разразился скандал из-за концерта рэпера Басты, на котором не соблюдалась социальная дистанция, а многие пришли без масок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге решается судьба младенца, семья которого умерла от коронавируса.