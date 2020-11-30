В Петербурге решается судьба младенца, семья которого умерла от коронавируса

Малыш, которого родила женщина, умершая от коронавируса в Боткинской больнице, находится в стабильно-тяжелом состоянии, однако врачи отмечают положительную динамику.

Об этом в понедельник, 30 ноября, уведомляет аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. Сейчас новорожденный находится в реанимации Детской городской больницы. В случае, если лечение осложнений затянется, младенец может провести под наблюдением медиков не меньше трех недель.

Также стало известно, что на опекунство над малышом поступило сразу два заявления — от его биологического отца и двоюродной тети мамы ребенка, которая проживают в Мордовии. Оба претендента на родительские права поддерживают отношения между собой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья мальчика, — мама и её родители, — умерли от последствий COVID-19 в течение недели.