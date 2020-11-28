В Петербурге семья новорожденного умерла от коронавируса всего за неделю

У малыша есть отец, который бросил возлюбленную до родов. Фото: pixabay.com

У малыша есть отец, который бросил возлюбленную до родов. Фото: pixabay.com

Женщина, когда рожала малыша, уже находилась на аппарате ИВЛ.

В Санкт-Петербурге коронавирус унес жизнь целой семьи всего за неделю. В живых остался только новорожденный мальчик. Об этом сообщает «Комсомольская правда». сегодня, 28 ноября.

Известно, что сначала из-за инфекции умер 64-летний мужчина. Его дочка спустя несколько дней родила мальчика и тоже скончалась – в момент родов она находилась на аппарате ИВЛ. Последней из жизни ушла мать семейства, ей был 61 год. В итоге ребенок остался совсем один – его спасли врачи Боткинской больницы. Малыш остается в учреждении, так как он родился очень маленьким.

Известно, что у мальчика есть отец, но он бросил беременную жену. Сейчас он хочет забрать малыша, но для начала ему придется доказать отцовство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист дала простые советы для тех, кто лечится от COVID-19 дома.