В Петербурге из-за пандемии закрылись большинство маленьких отелей и хостелов

Город также лишился большей части туристического потока.

В Санкт-Петербурге маленькие отели и хостелы не смогли пережить пандемию коронавируса, что привело к их закрытию. Председатель комитета туризма Сергей Корнеев рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что большинство из них закрылись.

Дело в том, что туристический поток в 2020 году упал на 70% по сравнению с прошлым годом. Если в 2019 году Петербург посетили 10 миллионов человек, то в текущем всего три миллиона. В город не приезжали иностранцы и деловые туристы, так что в большом количество гостиниц и хостелов не было смысла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристы рассказали, чем запомнился отдых в России в этом году. Согласно опросу, 28% путешествующих по России открыли в этом году для себя новые места.