Туристы рассказали, чем запомнился отдых в России в этом году

Туристы рассказали о своих впечатлениях от отдыха в России в этом году. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Согласно опросу, 28% путешествующих по России открыли в этом году для себя новые места.

При этом 21% опрошенных отметили, что были впечатлены природной красотой, столько же назвали отдых в России неплохим. Кроме того, 19% путешественников отметили снижение цен, 8% обратили внимание на то, что в России улучшилось качество сервиса, а 3% сделали для себя гастрономические открытия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристы чаще всего хотят повторить поездку в Петербург. Возвращаются в Северную столицу около 28,1% туристов. Специалисты проводили опрос среди пользователей социальных сетей. У туристов спрашивали, в какой город они хотят вернуться.