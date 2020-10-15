Петербург на первом месте в топе городов, куда туристы хотят вернуться

Исаакиевский собор. Фото: Рixabay
Исаакиевский собор. Фото: Рixabay

Туристы чаще всего хотят повторить поездку в Петербург. Возвращаются в Северную столицу около 28,1% туристов.

К такому выводу пришел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Специалисты проводили опрос среди пользователей социальных сетей. У туристов спрашивали, в какой город они хотят вернуться.

Оказалось, что почти 30% туристов возвращаются в Петербург. На втором месте оказался Сочи, а на третьем – Севастополь.

При этом меньше 6% совершают повторные поездки в Москву. В конце топ-10 оказались Барнаул, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре российские туристы массово ринулись на курорты Антальи. В общей сложности, в минувшие выходные на территорию Антальи прибыли 45,5 тысяч путешественников из 18 стран мира.

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