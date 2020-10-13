Российские туристы массово ринулись на курорты Антальи в октябре

За выходные в Анталью прилетело более 45 тысяч туристов со всего мира. Фото: pixabay.com

За выходные в Анталью прилетело более 45 тысяч туристов со всего мира. Фото: pixabay.com

На один из самых популярных турецких Анталью в прошедшую субботу прилетело рекордное число туристов за месяц, большинство из которых — россияне.

В общей сложности, в минувшие выходные на территорию Антальи прибыли 45,5 тысяч путешественников из 18 стран мира. Преобладают среди них россияне, которых 19 тысяч человек, немецкие (7 тысяч) и украинские (6,3 тысячи) туристы, а также отдыхающие из Польши (3,5 тысячи) и Швейцарии (почти 3 тысячи), передает местное издание Habertürk.

Суббота, 10 октября, стала самым загруженным в туристическом отношении днем месяца. К примеру, из Германии и Швейцарии вовсе прибыло больше путешественников, чем в какой-либо другой день текущего года. Напомним, что прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум из российских городов летают с 10 августа. Турция привлекательна тем, что не требует тестов на COVID-19, которые, тем не менее, обязательно сдавать по возвращении в Россию.

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