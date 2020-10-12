В Финляндии количество карантинных дней для туристов сократилось до десяти

В Финляндии количество карантинных дней для туристов сократилось до десяти
Финляндия частично открыла границы с Россией. Фото: pixabay.com

В понедельник, 12 октября, власти Финляндии изменили сроки действия карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает служба новостей Yle.

Теперь добровольная самоизоляция и назначенный врачом карантин будут сокращены с 14 до 10 дней. В Финляндии приняли такое решение из-за того, что мало кто заболевает по прошествии более десяти дней после возможного контакта с инфицированным.

Напомним, что для россиян Финляндия открыла границы лишь частично. Посетить страну смогут граждане, у которых есть на это неотложные причины. Речь идет о владельцах недвижимости, а также о родителях, чьи несовершеннолетние дети проживают на территории Финляндии и не только.

О том, когда будет полноценное открытие границ, в Финляндии пока не говорится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин и Лукашенко обсудили открытие границы между Россией и Белоруссией.

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