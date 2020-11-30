«Северный поток — 2» почти на 100% обеспечен финансированием

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

«Газпром» и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Проект имеет все финсредства и всю финподдержу, которая требуется для завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Финансирование было предоставлено со стороны «Газпрома» и его европейских партнеров.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.