«Зенит» прибыл в Бельгию на матч Лиги чемпионов против «Брюгге»

«Зенит» в среду, 1 декабря, прибыл в Бельгию на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Пресс-служба петербургского клуба опубликовала фото на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел» 2 декабря. Начало в 23:00 мск. Фанаты желают сине-бело-голубым вернуться в Петербург с победой.

«Соберитесь, парни. Да, половина сезона тяжелая, но мы с вами. Возвращайтесь с победой и шансами на ЛЕ»

«Выложитесь на полную, несмотря на трудности, тем более, вы можете. Удачи и победы. Привезите в Питер шансы на евровесну», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что встреча петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится при пустых трибунах. Матч запланирован на 5 декабря, 19:00 по московскому времени, игра пройдет на домашнем стадионе зенитовцев, «Газпром Арене».