«Зенит» будет играть с «Уралом» на «Газпром Арене» без зрителей

Встреча петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится при пустых трибунах.

Матч запланирован на 5 декабря, 19:00 по московскому времени, игра пройдет на домашнем стадионе зенитовцев, «Газпром Арене». Решение о недопуске зрителей на игру было принято в соответствии с постановлением правительства Петербурга, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Предыдущая встреча петербургских футболистов с тульским «Арсеналом», напомним, окончилась ничьей. Добавим, что матч «Зенит»-«Боруссия», который должен состояться 8 декабря в 20:55 в рамках этапа Лиги чемпионов, будет исключительным: на него разрешили пустить некоторое количество болельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба получил растяжение мышц во время игры с «Арсеналом».