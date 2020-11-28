Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом»

Дзюба получил травму в матче с &#171;Арсеналом&#187;
Дзюбе предстоит пройти медобследование. Фото: https://fc-zenit.ru/

Пока непонятно, насколько сильно пострадал футболист.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил травму во время матча с «Арсеналом». У него диагностировал мышечное повреждение. Об этом пишет РИА Новости.

Непонятно, насколько серьезный характер травмы. Футболиста должны осмотреть врачи, которые скажут, может ли он без проблем принимать участие в других матчах. Пока что результаты осмотра неизвестны.

Напоминаем, что сегодня, 28 ноября, состоялась встреча «Зенита» и «Арсенала». Перед матчем Дзюбе вернули капитанскую повязку. Игра завершилась ничьей – со счетом 0:0. Следующая встреча запланирована на 5 декабря, «Зенит» выйдет на поле против «Урала».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболист «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук заразился Covid-19. Игрок изолирован от партнеров по «Аталанте», им придется пройти повторное тестирование.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба зенит травма футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом»
София Ротару не хочет снижать гонорары за выступления
Дзюба снова стал капитаном «Зенита»
Доктор призвал россиян не ковырять в ушах
Песков рассказал о надеждах на 2021-й год
На Гатчинском шоссе БТР переехал пешехода
ГУП «ТЭК СПб» оспаривает в суде претензии ФНС
На Парашютной пенсионерка угодила под колеса машины