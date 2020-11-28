Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом»

Пока непонятно, насколько сильно пострадал футболист.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил травму во время матча с «Арсеналом». У него диагностировал мышечное повреждение. Об этом пишет РИА Новости.

Непонятно, насколько серьезный характер травмы. Футболиста должны осмотреть врачи, которые скажут, может ли он без проблем принимать участие в других матчах. Пока что результаты осмотра неизвестны.

Напоминаем, что сегодня, 28 ноября, состоялась встреча «Зенита» и «Арсенала». Перед матчем Дзюбе вернули капитанскую повязку. Игра завершилась ничьей – со счетом 0:0. Следующая встреча запланирована на 5 декабря, «Зенит» выйдет на поле против «Урала».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболист «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук заразился Covid-19. Игрок изолирован от партнеров по «Аталанте», им придется пройти повторное тестирование.