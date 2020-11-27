Футболист «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук заразился Covid-19

Футболист &#171;Аталанты&#187; и сборной России Алексей Миранчук заразился Covid-19
Алексей Миранчук. Фото: atalantabc.ru

Пробы на коронавирус футболиста Алексея Миранчука показали положительный результат. Игрок изолирован от партнеров по «Аталанте», им придется пройти повторное тестирование.

Данные об этом появились на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Аталанта», за который выступает Алексей Миранчук. Уточняется, что игрок проведет болезнь на самоизоляции, а команду ждут повторные тесты на вирус и проверки.

Напомним, что Алексей Миранчук является игроком «Аталанты» с 30 августа 2020 года. Футболист перешел в итальянский клуб из московского «Локомотива». В составе новой команды россиянин провел 4 матча и забил 2 гола. Один из них в Лиге чемпионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скончался легендарный футболист сборной Аргентины и итальянского «Наполи» Диего Марадона.

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