Умер аргентинский футболист Диего Марадона

В среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский спортсмен, многократный чемпион по футболу Диего Марадона.

Трагическую новость сообщает РИА Новости. О причинах и месте смерти футболиста пока ничего неизвестно, как и о дате и месте прощания с ним. Отметим, что шестидесятилетний Марадона был госпитализирован 30 октября для проведения медицинского обследования. Позже появилась информация о том, что спортсмен перенес операцию на мозге, а 12 ноября Марадону отправили домой.

Наиболее значимой победой в карьере Марадоны стал чемпионат мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины второй раз в истории завоевала первенство. Во многом это произошло благодаря Диего, который был также капитаном команды.

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