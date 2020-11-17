На 85-м году жизни умер режиссер Роман Виктюк

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Фото: Instagram @teatrviktuka

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Фото: Instagram @teatrviktuka

Во вторник, 17 ноября, стало известно о кончине выдающегося отечественного режиссера, народного артиста РФ Романа Виктюка. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Об этом информирует дирекция столичного Театра Романа Виктюка. Режиссер умер в больнице, о времени и месте прощания с маэстро объявят позднее. Точная причина смерти деятеля культуры не называется, однако известно, что 27 октября Виктюк был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

На счету режиссера свыше 250 спектаклей, которые довелось увидеть зрителям на театральных подмостках России, Украины, Литвы, Италии, Соединенных Штатов и многих других стран. Виктюк был известен своим нетривиальным подходом к режиссуре — наиболее громкой его постановкой являются «Служанки», представленные на сцене «Сатирикона» в 1988 году. Особенность спектакля в том, что все роли исполняли мужчины.

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