Проводили аплодисментами: в Москве простились с Арменом Джигарханяном

Проводили аплодисментами: в Москве простились с Арменом Джигарханяном
Армен Джигарханян. Фото: dzigartheater.ru/troupe

В Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Гражданская панихида проходила в Московском драматическом театре. Проститься с актером пришли его родные, коллеги, друзья и поклонники. Как сообщили РИА Новости, в холле театра поставили портрет Джигарханяна в окружении венков. Гроб с телом режиссера проводили аплодисментами.

Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Армен Джигарханян – выдающийся советский, российский и армянский актер, театральный режиссер и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР.

Актера не стало в ночь на 14 ноября. Джигарханян ушел из жни на 86-м году жизни. Причиной смерти народного артиста стала остановка сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна.

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