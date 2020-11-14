Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью легендарного актера Армена Джигарханяна.

«Тяжелое известие пришло сегодня. Ушел из жизни один из величайших артистов современности – Армен Борисович Джигарханян», — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

Градоначальник выразил соболезнования родным, близким, ученикам, коллегам и поклонникам актера.

В ночь на 14 ноября умер актер Армен Джигарханян. Он ушел из жни на 86- м году жизни. Причиной смерти народного артиста стала остановка сердца.

Армен Джигарханян – выдающийся советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР.

Прощание с артистом состоится 17 ноября. Проводить в последний путь актера можно будет в театре. Там соберутся не только родные и близкие Джигарханяна, но также его ученики и поклонники. Похоронят артиста СССР Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 14 ноября, стало известно о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Трагичной новостью поделился представитель актера Артур Согомонян. Отмечается, что причиной кончины стала остановка сердца.