Стала известная дата прощания с Арменом Джигарханяном

Актера отправят в последний путь 17 ноября.

Сегодня, 14 ноября, стало известно о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Трагичной новостью поделился представитель актера Артур Согомонян. Отмечается, что причиной кончины стала остановка сердца.

Прощание с артистом состоится 17 ноября. По предварительным данным, отправить его в последний путь можно будет в театре. Там соберутся не только родные и близкие Джигарханяна, но также его ученики и поклонники. Сейчас Согомонян ожидает разрешение на проведение мероприятия от властей Москвы.

Известно, что в последнее время актер много болел и часто ложился в больницу. Напоминаем, что Джигарханян успел сняться в более чем 300 фильмах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер актер Армен Джигарханян.