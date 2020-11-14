Стала известная дата прощания с Арменом Джигарханяном

Стала известная дата прощания с Арменом Джигарханяном
Армен Джигарханян. Фото: dzigartheater.ru/troupe

Актера отправят в последний путь 17 ноября.

Сегодня, 14 ноября, стало известно о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Трагичной новостью поделился представитель актера Артур Согомонян. Отмечается, что причиной кончины стала остановка сердца.

Прощание с артистом состоится 17 ноября. По предварительным данным, отправить его в последний путь можно будет в театре. Там соберутся не только родные и близкие Джигарханяна, но также его ученики и поклонники. Сейчас Согомонян ожидает разрешение на проведение мероприятия от властей Москвы.

Известно, что в последнее время актер много болел и часто ложился в больницу. Напоминаем, что Джигарханян успел сняться в более чем 300 фильмах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер актер Армен Джигарханян.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актер армен джигарханян прощание смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач запретил стирать и гладить медицинские маски
Мясников объяснил, как снизить риск возникновения пневмонии
Каршеринговый автомобиль и кроссовер не смогли разъехаться в Мурино
Эксперты проверили качество слабосоленой семги и остались недовольны
Боец UFC Адам Яндиев задолжал Сергею Харитонову 2 миллиона рублей
Женщина 27 лет не знала о смерти сына: виной тому бюрократическая ошибка
В Петербурге новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
Стала известная дата прощания с Арменом Джигарханяном