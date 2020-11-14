Умер актер Армен Джигарханян

Ушел из жизни актер Армен Джигарханян. Его не стало в ночь на 14 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр. Ему было 85 лет.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал собеседник агентства.

По словам друга актера Артура Согомоняна, причиной смерти Армена Джигарханяна стали возраст и болезни, пишет «Интерфакс».

«Сердце остановилось в шесть утра»,— добавил он.

Армен Джигарханян – выдающийся советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР.

Ранее у актера был инфаркт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Армен Джигарханян попал в больницу, так как врачи посчитали, что ему необходим комплекс профилактических мер и процедур. Никаких страшных болезней у Джигарханяна нет – тем более нет коронавируса, подчеркнул Артур Согомонян.