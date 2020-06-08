Армен Джигарханян угодил в больницу

Представитель артиста уверяет, что беспокоиться особо не о чем.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Об всем пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Знаменитость угодила в больницу, так как врачи посчитали, что ему необходим комплекс профилактических мер и процедур. Никаких страшных болезней у Джигарханяна нет – тем более нет коронавируса, подчеркнул Артур Согомонян. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Первое, что сделали врачи, так это проверили легкие — они чистые, никаких опасений нет»,

— рассказал он, отметив, что диагноза у Джигарханяна нет и совсем скоро он вернется домой.

Напоминаем, что за последнее время артист в шестой раз попадает в больницу. До этого его госпитализировали с инфарктом, он находился в коме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудинштейн заявил, что Джигарханян стал «овощем, который не понимает, что с ним происходит».