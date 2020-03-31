Рудинштейн заявил, что Джигарханян стал «овощем, который не понимает, что с ним происходит»

Рудинштейн заявил, что Джигарханян стал &#171;овощем, который не понимает, что с ним происходит&#187;
Армен Джигарханян. Фото: скрин из к/ф "12 месяцев".

Артист Армен Джигарханян в последнее время сильно сдал и превратился в «овощ». Соответствующее заявление сделал Марк Рудинштейн.

По словам актера, 73-летний Джигарханян не выдержал скандала со своей бывшей супругой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и сахарного диабета, который его «практически добил».

Как сообщил Рамблер, Рудинштейн подчеркнул, что за несколько месяцев, в течение которых Джигарханян не появлялся на публике, актер стал «овощем, который не понимает, что с ним происходит».

«К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет», — подытожил продюсер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет сухо и тепло.

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