Рудинштейн заявил, что Джигарханян стал «овощем, который не понимает, что с ним происходит»

Артист Армен Джигарханян в последнее время сильно сдал и превратился в «овощ». Соответствующее заявление сделал Марк Рудинштейн.

По словам актера, 73-летний Джигарханян не выдержал скандала со своей бывшей супругой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и сахарного диабета, который его «практически добил».

Как сообщил Рамблер, Рудинштейн подчеркнул, что за несколько месяцев, в течение которых Джигарханян не появлялся на публике, актер стал «овощем, который не понимает, что с ним происходит».

«К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет», — подытожил продюсер.

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