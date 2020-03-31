Во вторник в Петербурге будет сухо и тепло

Температура воздуха в городе прогреется до +1…+3 градусов. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Температура воздуха в городе прогреется до +1…+3 градусов. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

В Северной столице гребень антициклона удержит сухую и малооблачную погоду. Но ненадолго.

Сегодня, 31 марта,в городе продержится относительно малооблачная и сухая погода, что поможет ярким лучам весеннего солнца быстро компенсировать ночные потери тепла.

В своем Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура воздуха в городе прогреется до +1…+3 градусов, в Ленобласти — до -2…+3 градусов.

Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет постепенно понижаться. К вечеру, по словам синоптика, погода испортится. По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже ночью в Петербурге похолодает до -1 градуса и пойдет снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что личный водитель петербуржца вынес из сейфа почти 700 тысяч и пропал. Мужчина объявлен в розыск.