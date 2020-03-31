Личный водитель петербуржца вынес из сейфа почти 700 тысяч и пропал

В Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мужчину, который оставил своего работодателя без денег.

Обо всем стало известно в понедельник, 30 марта. В отдел полиции обратился 40-летний мужчина с заявлением о том, что обнаружил у себя дома открытый сейф. Он добавил, что оттуда пропали 690 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель проживает в поселке Парголово, улица В.Гаврилина дом 15. Вместе с ним жил его личный водитель, у которого были ключи от квартиры. Сейчас 39-летний мужчина не выходит на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти госпитализировали пострадавших в ДТП водителя и несовершеннолетнюю пассажирку.