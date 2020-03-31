В Ленобласти госпитализировали пострадавших в ДТП водителя и несовершеннолетнюю пассажирку

В Ленобласти госпитализировали пострадавших в ДТП водителя и несовершеннолетнюю пассажирку
Пострадавших доставили в больницу города Кингисепп. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель и его несовершеннолетняя пассажирка.

Все случилось в понедельник, 30 марта, под Кингисеппом. 22-летний водитель за рулем автомобиля марки Renault Logan врезался в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, в результате водитель и его 17-летняя пассажирка были госпитализированы.

По факту происшедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире. Сотрудники справились с пламенем за час.

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