В Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель и его несовершеннолетняя пассажирка.
Все случилось в понедельник, 30 марта, под Кингисеппом. 22-летний водитель за рулем автомобиля марки Renault Logan врезался в дерево.
Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, в результате водитель и его 17-летняя пассажирка были госпитализированы.
По факту происшедшего проводится проверка.
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