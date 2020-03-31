В Колпино ранним утром спасатели тушили пожар в «трешке»

В Колпинском районе Петербурга спасатели потушили пожар в жилом доме. Пламя разгорелось в трехкомнатной квартире.

Все произошло сегодня, 31 марта, в доме №13 по улице Машиностроителей. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 4:44. К месту происшествия незамедлительно были направлены 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сотрудникам хватило одного часа, чтобы полностью потушить пламя.

К 5:40 огонь был ликвидирован. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Агатово спасатели прибыли к ДТП с участием фуры, пострадал один человек.