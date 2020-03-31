В Агатово спасатели прибыли к ДТП с участием фуры, пострадал один человек

В Агатово спасатели прибыли к ДТП с участием фуры, пострадал один человек
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. К месту аварии приезжали спасатели.

Все произошло на трассе возле Агалатово. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» соцсети «ВКонтакте».

Сообщение об аварии поступило спасателям в понедельник, 30 марта, в 18:42. На участке столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

В дорожном инциденте пострадал один человек. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на Юнтоловском проспекте горела квартира.

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В Агатово спасатели прибыли к ДТП с участием фуры, пострадал один человек
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