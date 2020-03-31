В Агатово спасатели прибыли к ДТП с участием фуры, пострадал один человек

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. К месту аварии приезжали спасатели.

Все произошло на трассе возле Агалатово. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» соцсети «ВКонтакте».

Сообщение об аварии поступило спасателям в понедельник, 30 марта, в 18:42. На участке столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

В дорожном инциденте пострадал один человек. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

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