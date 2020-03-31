Ночью на Юнтоловском проспекте горела квартира

Ночью на Юнтоловском проспекте горела квартира
Сообщение о пожаре поступило в 02:58. Фото: МЧС

В ночь на 31 марта в Приморском районе произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира дома № 53, корпус 2 на Юнтоловском проспекте.

Сообщение о пожаре поступило в 02:58. Горела обстановка на площади шесть квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 03:59. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ростове-на-Дону произошел ландшафтный пожар, площадь которого достигла 25 га. Там горит камыш. Предполагается, что причиной пожара стал поджог.

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