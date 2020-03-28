Крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизнь одного пожарного

В Ростове-на-Дону произошел ландшафтный пожар, площадь которого достигла 25 га. Там горит камыш. Предполагается, что причиной пожара стал поджог.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области, на данный момент сотрудники ведомства локализовали два участка возгорания из четырех, сейчас площадь пожара составляет около 10 га.

На месте происшествия работают более двух сотен спасателей и свыше полусотни единиц спецтехники. Огонь также тушат военный вертолет и пожарный поезд. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Во время тушения пожара погиб спасатель Алексей Кравцов.

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