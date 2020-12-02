Беглов признал, что в Петербурге не хватает противовирусных препаратов

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что в городе наблюдается нехватка противовирусных препаратов, в том числе для лечения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, средств индивидуальной защиты, то есть защитных масок и перчаток, в Петербурге достаточно, а цены на них приемлемые. Но если говорить о лекарствах именно противовирусных — ощущается «определенный дефицит».

Губернатор отметил в эфире телеканала «Россия 24», что власти работают над решением данной проблемы. Беглов также уточнил, что в аптеках наблюдается дефицит лекарство в том числе для лечения коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал, какие возможности по расширению коечного фонда для коронавирусных больных имеются у городской системы здравоохранения.