Беглов признал, что в Петербурге не хватает противовирусных препаратов

Беглов признал, что в Петербурге не хватает противовирусных препаратов
Беглов заявил о дефиците лекарств в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что в городе наблюдается нехватка противовирусных препаратов, в том числе для лечения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, средств индивидуальной защиты, то есть защитных масок и перчаток, в Петербурге достаточно, а цены на них приемлемые. Но если говорить о лекарствах именно противовирусных — ощущается «определенный дефицит».

Губернатор отметил в эфире телеканала «Россия 24», что власти работают над решением данной проблемы. Беглов также уточнил, что в аптеках наблюдается дефицит лекарство в том числе для лечения коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал, какие возможности по расширению коечного фонда для коронавирусных больных имеются у городской системы здравоохранения.

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