Беглов рассказал о планах по расширению коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие возможности по расширению коечного фонда для коронавирусных больных имеются у городской системы здравоохранения.

С 1 декабря к лечению пациентов с COVID-19 привлекли мощности НИИ фтизиопульмонологии. В ближайшее время готов принимать зараженных коронавирусом центр Алмазова — там развернуто 250 коек. Во второй половине декабря откроется корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн на 405 мест, который построили за 5 месяцев.

Кроме того, готовится к сдаче корпус городской больницы №33 Колпинского района, что позволит расширить коечный фонд еще на 420 коек. Также принимать больных коронавирусом смогут все четыре корпуса временного госпиталя, размещенного в «Ленэкспо». Количество мест расширят на 1 154 койки, включая 15 реанимационных, подключённых к ИВЛ. Об этом Беглов рассказал в среду, 2 декабря, телеканалу «Россия 24».

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