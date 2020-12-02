Ковид оставил петербуржцев без развлечений на новогодние праздники

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Смольный ввел в Петербурге дополнительные ограничения.

Губернатор Александр Беглов подписал новые изменения в постановление городского правительства №121. Так, с 4 декабря горожанам нельзя будет посещать аквапарки и океанариумы, музеи, выставки, театры и другие организации исполнительских искусств в торговых центрах.

Ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек — любых: как в помещениях, так и на открытом воздухе. Допустимое количество посетителей исполнительные органы государственной власти Петербурга будут определять, исходя из конструктивных и других особенностей места, наличия необходимого оснащения, достаточности сил и средств для обеспечения безопасности. Организаторы событий и владельцы зданий, строений, сооружений и помещений в них должны обеспечивать соблюдение всех требований, гласит документ.

В предыдущей редакции постановления говорилось, что с 1 декабря театры, кинотеатры и концертные площадки могут заполнять свои залы лишь на четверть, но мероприятия, куда по состоянию на 18 ноября было продано большее количество билетов, составят исключение — его, согласно новой редакции, с 4 декабря не будет.

Также с 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00.

А с 30 декабря по 3 января работа точек общепита остановится полностью.

При этом эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы кафе на заправках, вокзалах и в аэропорту.

А вот меры, принятые до этого для фуд-кортов, фуд-плейсов и ресторанчиков в ТЦ, действовать продолжают.

Далее. С 30 декабря по 10 января петербуржцам запрещается: ходить в музеи, театры, на выставки, концерты и т.д., а также проводить в помещениях любые мероприятия численностью более 50 человек, «если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря». Горожане также не смогут посетить Ленинградский зоопарк или съездить на экскурсию, так как соответствующие перевозки тоже невозможны.

Театрам и иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Всем организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо усилить проведение мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе на территории объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, во всех видах транспорта общего пользования, включая такси.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 января в Петербурге не будет работать метро. В этот Новый год петербуржцы также останутся без традиционного поздравления Деда Мороза, которое обычно проходит на Дворцовой площади, и праздничного салюта.

За последние сутки коронавирусом заразились 3 684 петербуржца, умерли — 82.