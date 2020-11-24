Пандемия оставит петербуржцев без традиционной встречи с Дедом Морозом

При этом Рождественская ярмарка, хотя и с ограничениями, состоится. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

При этом Рождественская ярмарка, хотя и с ограничениями, состоится. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ежегодная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади, знаменующая начало новогодних праздников, в этом году отменяется из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом во вторник, 24 ноября, в ходе выступления на заседании правительства Санкт-Петербурга заявил глава комитета по культуре Константин Сухенко. Председатель ведомства объяснил, что в нынешней эпидемиологической ситуации такое мероприятие небезопасно ввиду возможного большого скопления людей.

Рождественская ярмарка и более 180 других мероприятий во всех районах Северной столицы при этом состоятся. Новогоднее шоу также проведут, но для телезрителей — его будут транслировать в прямом эфире. Также планируется установить на Дворцовой площади живую ель, хотя проводить никаких массовых мероприятий возле нее не будут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метро Петербурга в новогоднюю ночь не будет работать, поскольку, как считают власти, в этом нет необходимости — массовых гуляний в Новый год быть не должно.