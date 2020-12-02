В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 82 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 82 человек.

Об этом стало известно в среду, 2 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в городе скончались 5 тыс. 599 человек. Жертвами Covid-19 по России стали 589 человек за сутки.

Кроме того, в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 3 684 человека. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости Covid-19. На первой строчке рейтинга Москва — 5 191 новых заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 34076 человек. На карантине находится 2293 человека. Из них 56 – в обсерваторе, 746 — на самоизоляции, 1491 человек – контактные, сообщили утром 2 декабря в администрации Петербурга.