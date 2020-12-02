В Петербурге на карантине остаются 2293 человека

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 34076 человек.

На карантине находится 2293 человека. Из них 56 – в обсерваторе, 746 — на самоизоляции, 1491 человек – контактные, сообщили утром 2 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 2625 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1054 петербургских волонтера.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровело 1 803 467 пациентов, умерло 40 464 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса.