В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 3 684 человека

В Северной столице за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 3 684 человека. С начала пандемии в городе заболели 133 288 человек, 75 064 выздоровели, а 5 599 — скончались.

Об этом стало известно в среду, 2 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости Covi-19. На первой строчке рейтинга Москва — 5 191 новых заболевших. Ленобласть находится на 34-м месте — 209 инфицированных.

Кроме того, за сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 34 076 человек. Под наблюдением медиков находятся 2 293 жителя города, из них 56 в обсерваторе, 1 491 человек — контактные, а 746 сидят на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с первого дня зимы в Северной столице вступают в силу новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.