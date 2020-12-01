В Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения

В Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения
Кинотеатр. Фото: pixabay

С первого дня зимы в Северной столице вступают в силу новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. Нововведения касаются наполняемости залов театров и кинотеатров. Теперь она не должна превышать 25% от общего числа зрительских мест.

Как сообщила пресс-служба Смольного, исключение сделают для мероприятий, на которые билеты были проданы до 18 ноября. Ранее заполнять залы театров и кинотеатров в городе было можно на 50%. Кроме того, запрещено продавать билеты, не указав зрительское место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скандалом завершился концерт Басты, который проходил в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября. В комитете по культуре ответили возмущенным петербуржцам, что организаторы концерта не нарушили никаких действующих правил.

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