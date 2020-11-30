В разгар пандемии: как концерты и фестивали в Петербурге собирают толпы на фоне ограничений

В Госдуме потребовали объяснить концерт рэпера Басты в Петербурге, который собрал тысячи человек в разгар пандемии. Шоу в Ледовом оказалось не единственным мероприятием, собравшим толпы на фоне ограничений.

Скандалом завершился концерт Басты, который проходил в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября. Социальные сети заполнились кадрами из Ледового, на которых видно, как поклонники забыли о мерах безопасности, которые нужно соблюдать в разгар пандемии. Концерт, который прошел на фоне ограничений, вызвал ажиотаж в соцсетях.

Вскоре возмущенным петербуржцам ответил Смольный. В воскресенье, 29 ноября, в комитете по культуре заявили, что организаторы концерта не нарушили никаких действующих правил. По данным ведомства, зал заполнили на 50%, а, билеты продавались до вступления в силу новых ограничительных мер. Кроме того, танцпол заменили на партер, установив зрительные кресла. Там же заявили, что в общих зонах соблюдалась социальная дистанция, а посетители и сотрудники Ледового носили средства индивидуальной защиты. Впрочем, в ведомстве добавили, что проведут проверку появившихся в социальных сетях публикациях.

В Госдуме соблюдения правил безопасности во время концерта Басты не заметили.

«У меня вопрос: как мне, депутату, избранному Петербургом, объясняться людям после этих кадров? Что отвечать? Как объяснить происходящее тем, кто остался без работы, в долгах, кредитах, почему нельзя работать ночью или в торговом центре, почему в театры можно продавать только 25% мест? Ни масок, ни дистанции, ни рассадки…», — написал депутат Сергей Боярский на своей странице в Instagram.

Отметим, что ограничение по продаже билетов в кинотеатры, концертные залы и театры (продавать только 25% билетов), вступит в силу только с 1 декабря.

Концерт Басты стал не единственным мероприятием, которое прошло в Петербурге за последнее время и вызвало массу вопросов. Так, еще в конце октября в Петербурге пенсионеров Малой Охты собрали на концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он получил название «На всю оставшуюся жизнь». Между тем, люди старше 65 лет находятся в группе риска в период пандемии, поскольку могут тяжело переносить коронавирус. Тогда, впрочем, ограничений массовых мероприятий в городе еще не было.

До ограничений мероприятий на открытом воздухе в городе прошел фестиваль «Чудо света». Тогда в центре Петербурге также собрались толпы горожан, которые не соблюдали социальную дистанцию. О масках петербуржцы в тот вечер также предпочли забыть. При этом фестиваль был организован на фоне роста заболеваемости и новостей о том, что в город помогать разрешать ситуацию с COVID-19 приедет руководство Минздрава.