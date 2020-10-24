«На всю оставшуюся жизнь»: пенсионеров Малой Охты собрали на концерт на фоне пандемии

В Петербурге провели концерт для пожилых людей, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции. Он прошел под названием «На всю оставшуюся жизнь».

Концерт, который прошел в субботу, 24 октября, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что люди в возрасте старше 65 лет находятся в группе риска из-за пандемии коронавируса. Они могут тяжелее переносить заболевание.

Пенсионерам рекомендуют избегать посещения массовых мероприятий и не выходить из дома без надобности.

Ранее gazeta.spb.ru писал о том, что власти Петербурга не исключают: жителей старше 65 лет могут отправить на обязательную самоизоляцию. Мера будет принята, если эпидемиологическая обстановка в Северной столице ухудшится.