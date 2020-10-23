Петербуржцев старше 65 лет могут отправить на обязательную самоизоляцию

Людей страше 65 лет могут отправить на самоизоляцию. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Людей страше 65 лет могут отправить на самоизоляцию. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Власти Санкт-Петербурга не исключают, что в городе могут ввести самоизоляцию для людей старше 65 лет. Мера будет принята, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Об этом в пятницу, 23 октября, на пресс-конференции сообщил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Уточняется, что, согласно последней редакции «коронавирусного» постановления, организации и предприниматели должны направить в Смольный контактные данные сотрудников старше 65 лет, которые не могут быть переведены на удаленную работу. При этом работодатели должны объяснить причины.

Так чиновники смогу понять, сколько человек болеют, сколько самоизолировали и сколько продолжает работать. Ситов также добавил, что обязательная самоизоляция для групп риска может позволить избежать введения более масштабных ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге подготовили проект вакцинации медиков от коронавируса.