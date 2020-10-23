В Петербурге подготовили проект вакцинации медиков от коронавируса

Петербург готовится к тому, чтобы вакцинировать медиков, которые работают с пациентами, страдающими от коронавируса.

Соответствующий проект составил петербургский комитет по здравоохранению. Сейчас этот документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что вакцины будут сделаны работникам государственных и частных организаций, которые лечат больных с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом у них не должно быть антител к новой коронавирусной инфекции и был получен отрицательный тест на COVID-19.

Список персонала, которому потребуется вакцина, должны будут составить главврачи медицинских организаций.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые нашли связь между вакциной против коронавируса и заражением ВИЧ. К такому выводу пришли ученые из Калифорнии.