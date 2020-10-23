Ученые нашли связь между вакциной против коронавируса и заражением ВИЧ

Ученые нашли связь между вакциной против коронавируса и заражением ВИЧ
В настоящее время исследуются возможные механизмы побочного эффекта. Фото: pixabay.com

Калифорнийские исследователи считают, что четыре аденовирусные вакцины от COVID-19, которые сейчас находятся на стадии клинических испытаний, содержат компоненты, увеличивающие риск заражения ВИЧ-инфекцией.

Ученые объясняют в своей статье, опубликованной в научном издании The Lancet, что причиной опасного последствия вакцинированная является присутствие в препарате рекомбинантного аденовируса человека Ad5, против которого формируется иммунный ответ. Этот конкретный вектор использовался ранее для создания вакцины против ВИЧ, однако оказал противоположный эффект, лишь повысив риск заражения.

Разработчики лекарства, однако, считают, что отказываться от вектора Ad5 не стоит, так как именно он обеспечивает эффективный иммунный ответ против клеток коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что регулярные занятия спортом значительно снижают риск попадания в больницу при заражении COVID-19.

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